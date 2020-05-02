الجزائر تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)
سجلت الجزائر اليوم السبت، تراجعًا طفيفًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 141 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4259 حالة منتشرة عبر كل مدن البلاد.
كما أشار فورار إلى تسجيل 6 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 459 حالة.
وكشف فورار عن تعافي 51 حالة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 1872، بينما يرقد 26 مريضا في العناية المركزة.
وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، هدد في وقت سابق اليوم بتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية، على خلفية ارتفاع متوسط الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة، في حال استمر عدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية.
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