بالصور.. هبوط أرضي في منطقة القيسارية غرب أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

وقع هبوط أرضي خلف مسجد الشيخ بخيت بمنطقة القيسارية في حي غرب مدينة أسيوط، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي القاطنين بالعقارات المجاورة والمقابلة لموقع الهبوط الأرضي.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إنه فور تلقي بلاغ من أهالي منطقة القيسارية بالهبوط الأرضي خلف مسجد الشيخ بخيت، تم الانتقال برفقة أحمد ثابت وهاني محمد نواب رئيس الحي، والمهندس أحمد عبد السلام مدير الإدارة الهندسية ومسئولي من شركة المياه والصرف وضباط قسم أول أسيوط، لمواقع الهبوط لمتابعة إصلاحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة.