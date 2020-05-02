بالصور.. "القومي للمرأة" يقدم مساعدات لألف أسرة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، تقديم مساعدات لـ1060 أسرة.

وأضافت أن ذلك في قرى "منشأة كساب، النويرة بمركز اهناسيا ، قرية الهرم وعزبة أبو النور بمركز الواسطى ، وقرية الفقيرة ، بني عقبة والسلطاني مركز ببا ، وقرى باها وباروط وبنى عفان، وعزبة أبو عقل وحي البشري والجزيرة والمرماح وبني عطية بمدينة بني سويف.

وأشارت إلى أن مبادرة المجلس لدعم العمالة غير المنتظمة والسيدات المعيلات المتعسرات في سداد الأقساط الخاصة بقروض، جرى فيها تقديم الدعم المالي لـ50 سيدة من العمالة غير المنتظمة ، فضلا عن المساهمة في مبادرة "بني سويف معاك" لدعم صندوق مواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة،ة وكذلك حملات التوعية للسيدات، عن طريق الرائدات الريفيات، لمواجهة غيروس كورونا المستجد.