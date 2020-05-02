السراج يبحث مع أردوغان مستجدات الأوضاع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما ناقشا الطرفان الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة "كورونا المستجد".

وفي هذا السياق، أعرب السراج عن شكره لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية أخيرًا لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشهد ليبيا منذ عام قتالاً بين ما تسمى بقوات الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس مقر الوفاق.