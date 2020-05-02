رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامجًا لتوزيع سلال غذائية في أفغانستان



دشنت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، برنامجًا لتوزيع السلال الغذائية في أفغانستان بمقر وزارة المهاجرين والنازحين في كابل.

وأوضحت الرابطة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) -

أنه سيجرى توزيع 4 آلاف سلة غذائية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.

من جانبه، أعرب وزير المهاجرين والنازحين الأفغاني سيد حسين