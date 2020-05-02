رابطة العالم الإسلامي تدشن برنامجًا لتوزيع سلال غذائية في أفغانستان

دشنت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، برنامجًا لتوزيع السلال الغذائية في أفغانستان بمقر وزارة المهاجرين والنازحين في كابل.
وأوضحت الرابطة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) -أنه سيجرى توزيع 4 آلاف سلة غذائية في أنحاء مختلفة من أفغانستان.
من جانبه، أعرب وزير المهاجرين والنازحين الأفغاني سيد حسينعالمي بلخي عن شكره للرابطة على هذه المبادرة، خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه الشعب الأفغاني من تفشي فيروس كورونا، معربًا عن تقديره للمملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الشعب الأفغاني في شتى المجالات.
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