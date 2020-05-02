المتنافسان على الرئاسة الأفغانية على وشك التوصل لاتفاق

قال الجانبان المتنافسان على الرئاسة الأفغانية اليوم السبت، إن الرئيس أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله، على وشك حل الخلاف بينهما حول الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وبلغ الخلاف ذروته عندما أعلن كلا الرجلين نفسه رئيسا للبلاد في مراسم تنصيب منفصلة جرت في مارس 2020.
وقال فريدون خوازون المتحدث باسم عبد الله عبد الله، إن مسودة اتفاق تم
وأضاف خوازون "من حيث المبدأ تم التوصل إلى اتفاق لكن هناك بعض الأشياء التي يجب الانتهاء منها.. نعتقد أنها ليست عقبات كبيرة وسيتم حلها".
وكان صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرفغني، قد نشر تغريدة على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أفاد فيها بأنه تم إحراز تقدم في حل النزاع.
وقال صديقي "لقد تم إحراز تقدم في المفاوضات والمناقشات الجارية حول المسائل والقضايا السياسية المهمة لحلها".
وواجه الجانبان ضغوطا دولية للتوصل إلى اتفاق، حيث سافر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أفغانستان في مارس في زيارة مدتها يوما واحدا، لمحاولة التوسط رغم توقف معظم حركة الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا.
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