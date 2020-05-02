اليابان تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بفيروس كورونا

سجلت اليابان، اليوم السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في البلاد برصيد 31 حالة جديدة.
وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في إحصائية نشرتها السبت، بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 15 في العاصمة طوكيو، مشيرة إلىأن العدد العام لضحايا المرض بلغ بالتالي 530 شخصا بينهم 13 من سفينة "Diamond Princess" الراسية حاليا في مدينة يوكوهاما.
كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15589، بينها
وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصا، بينهم 651 من سفينة "Diamond Princess".
وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المرضى بعدوى "COVID-19".
المصدر: وسائل إعلام يابانية + تاس
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