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بريطانيا تخطط لتخفف الحجر الصحي نهاية مايو الجاري

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أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن، الحكومة في البلاد تخطط للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية، وذلك مع حلول 26 مايو الجاري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه يطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر

في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي.

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ولكن الخبراء يحذرون، من أنه سيكون

صعبًا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر المستجد، قد تراجع بشكل كبير. ويدل استطلاع للرأي العام، تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية، من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر، قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.  

 

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