سجلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت اليوم السبت انخفاضًا ملموسًا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق عندما شهد هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس التاجي(مقارنة مع 353 إصابة في اليوم السابق)؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 4619.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، وبلغت حصيلة ضحايا لوباء في البلاد
وكشفت الوزارة أن الضحايا الجدد هم مقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (43 عامًا) والهندية (34 عامًا) والأردنية (71 عامًا).
وتماثل 101 مريض للشفاء من كورونا في الكويت خلال اليوم الأخير، ووصل عدد المتعافين إلى 1703 أشخاص.
ولا يزال 2883 شخصا يتلقون العلاج من الفيروس التاجي في المستشفيات الكويتية، بمن فيهم 69 شخصًا في العناية المركزة 34 منهم في حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. تراجع ملموس في الإصابات الجديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.