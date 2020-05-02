الكويت.. تراجع ملموس في الإصابات الجديدة بكورونا

سجلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الكويت اليوم السبت انخفاضًا ملموسًا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق عندما شهد هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس التاجي

(مقارنة مع 353 إصابة في اليوم السابق)؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 4619.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، وبلغت حصيلة ضحايا لوباء في البلاد

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بذلك 33 شخصًا.

وكشفت الوزارة أن الضحايا الجدد هم مقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (43 عامًا) والهندية (34 عامًا) والأردنية (71 عامًا).

وتماثل 101 مريض للشفاء من كورونا في الكويت خلال اليوم الأخير، ووصل عدد المتعافين إلى 1703 أشخاص.

ولا يزال 2883 شخصا يتلقون العلاج من الفيروس التاجي في المستشفيات الكويتية، بمن فيهم 69 شخصًا في العناية المركزة 34 منهم في حالة حرجة.