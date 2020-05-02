فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 520 حالة.
وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة، لأن
وصرحت بأن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33 ألفا و800 فحص منذ بدءالجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14 ألفا و840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.
ولفتت الكيلة، إلى أن اللجنة الوبائية بوزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسات الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليست لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يومًا أو أكثر من تعافيها.
وفيما يتعلق بالقادمين من الأردن، قالت الكيلة، إن الوزارة ستستقبل 400 عائد من الأردن غدا، وستجري لهم فحوصات في أريحا، قبل أن يغادروا إلى الحجر المنزلي في محافظاتهم.
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