ارتفاع وفيات كورونا إلى أكثر من 28 ألف حالة في بريطانيا

أعلن وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم السبت، عن إحصاء 621 وفاة إضافية بكوفيد-19، بما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28.131 في هذا البلد، ثاني دول أوروبا الأكثر تضررًا بتفشي الوباء.



وارتفع عدد الإصابات إلى 182.260، بزيادة 4.806 إصابة جديدة، وفق قول الوزير في مؤتمر صحفي.

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، 739 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ما يمثل طفرة مقارنة باليوم

السابق، ويرفع الحصيلة الإجمالية إلى 27510 وفيات في ثاني أكثر دول أوروبا تضررًا، وفق ما أفاد وزير الصحة مات هانكوك.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن تجاوز هدفها بإنجاز 100 ألف فحص يومي بحلول نهاية أبريل، وهو عنصر هام لمكافحة كورونا.

