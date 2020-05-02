ولاية الخرطوم تؤكد التشدد في تطبيق إجراءات الحظر



أكدت الغرفة المركزية المشتركة للطوارئ الصحية في ولاية الخرطوم، الأكثر تسجيلا للاصابات بفيروس كورونا في السودان، التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

واستعرضت الغرفة - في اجتماع اليوم

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السبت - تقريرا من لوزارة الصحة بالولاية، حذر من تزايد الاصابات خصوصا وسط الكوادر الطبية والإعلاميين.

وذكر التقرير أن هناك تحسنا ملحوظا في التجهيزات الطبية للتعامل

مع الفيروس، وتعقيم المحليات المختلفة.

وقررت اللجنة توفير أجهزة فحص في مداخل الولاية لاخضاع القادمين والمغادرين للفحص، فيما طالبت باتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين لقرار حظر السفر بين الولايات.

وأوصت اللجنة بضرورة معالجة تكدس النفايات في الشوارع والميادين والأحياء بالحصول على دعم مالي لهذا الغرض.

