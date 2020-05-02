بسبب كورونا .. إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق في تعز

كما قرر إغلاق المساجد والأسواق ومنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر طبية بتعز، في وقت سابق السبت، وفاة المصاب بكورونا الذي تم الإعلان عنه رسمياً الجمعة، وبذلك يرتفع عدد وفيات الفيروس في اليمن إلى 3 حالات، حيث سجلت حالتا وفاة في عدن الأسبوع الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7 حالات توزعت بين حضرموت وعدن وتعز، تماثلت حالة واحدة منهم للشفاء.

وأعلنت منظمة “كير”، السبت، تعليق عملية توزيع قسائم الغذاء لدورة مايو 2020 في مديريات مدينة تعز.

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إلى ذلك ذكر بلاغ صحافي أن “كير” علقت عملية توزيع قسائم الغذاء دورة مايو 2020 للمواطنين في مديريتي المظفر والقاهرة بمدينة تعز، والتي كان مقرراً توزيعها صباح السبت.

كما أرجعت المنظمة قرارها إلى حرصها على تجنيب المواطنين خطر الإصابة بوباء كورونا بعد إعلان تسجيل أول إصابة بمدينة تعز، لافتة إلى أنها تعمل على دراسة خيارات أخرى لتوزيع السلل الغذائية.

وكانت لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا قد أعلنت مساء الجمعة، تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس هي الأولى في محافظة ‎تعز، جنوب غربي البلاد، لمواطن في العقد الرابع من العمر.

وقالت اللجنة، على حسابها في تويتر، إن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.