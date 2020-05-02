كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، أنها سجلت 474 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 28710 وفاة حتى الآن.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السبقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا، والثالثة من حيث عدد الإصابات.