كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة بريطانية: الحكومة ستخفف الحجر الصحي اعتبارا من 26 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الحكومة البريطانية للبدء في تخفيف إجراءات الحجر الصحي السارية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" وذلك مع حلول يوم 26 مايو الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وقال مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون: إنه "يطرح في يوم 7 مايو الجاري خطة الحكومة على الجمهور"، موضحاً أن "تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق"، نقلا عن صحيفة "صن".

ولفت المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

وبما أنه تم تخطي ذروة الوباء، فستسمح السلطات للمواطنين بمغادرة بيوتهم بحرية وستسمح بفتح غالبية المجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الحجر الصحي، ولكن الخبراء يحذرون من أنه سيكون صعبا على الحكومة إقناع المواطنين، بأن خطر فيروس كورونا قد تراجع بشكل كبير.

ويدل استطلاع للرأي العام تم بطلب من الصحيفة، على أن ثلثي البريطانيين يعانون من "كورونا فوبيا" ويشعرون بالقلق الكبير في أماكن تجمع الكثير من الناس بما في ذلك النقل العام، ويخشون إرسال أطفالهم إلى المدارس.

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ويخشى بعض أعضاء الحكومة البريطانية من أن إلغاء الحجر بشكل مبكر قد يتسبب بموجة ثانية من الوباء، مما سيجلب ضررا أكبر للمستشفيات والمؤسسات الطبية.