الجزائر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، 6 وفيات و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 459 والإصابات إلى 4295، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وبرر معهد باستور الجزائري للأبحاث ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة إلى زيادة عدد المخابر التي تقوم بالكشف عن الفيروس في البلاد، والتي وصل عددها 20 مخبراً جديداً، تقوم بأكثر من 400 تحليل مخبري يومياً، بعد أن كانت عملية التحليل مقتصرة على فرع العاصمة فقط.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجزائر إلى 1872 حالة شفاء غادرت جميعها المستشفيات، بعد تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة في الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الحالات التي تخضع للعلاج بدواء "الكلوروكين" إلى 7026 شخصاً.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.