كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل ارتفاع جديد في عدد الوفيات بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحة البريطانية، مساء اليوم السبت، أنها سجلت 621 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال نائب كبير المسؤولين لطبيين روبيرت جينريك: إن "العدد العام للوفيات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الماضية إلى 28131 حالة".

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالمياً من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلن يوم الخميس الماضي، أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,426 مليون إصابة، بينهم أكثر من 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,093 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.