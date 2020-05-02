الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 520 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في ضواحي مدينة القدس؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 520 إصابة حتى الآن، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت "الكيلة" في الايجاز الصحفي حول آخر تطورات فيروس كورونا في فلسطين: إن "الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة"، لافتة إلى تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.

وبينت أن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسات الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليس لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يوما أو اكثر من تعافيها.

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