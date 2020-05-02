كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر اليمن.. إغلاق منافذ تعز لمدة أسبوعين للحد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم السبت، أنها قررت إغلاق جميع المنافذ في محافظة تعز لمدة أسبوعين، بعد الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرص "كوفيد - 19".

وأمر محافظ تعز نبيل شمسان، في بيان صحفي، بإغلاق جميع المنافذ لمدة اسبوعين (14 يوماً)، باستثناء البضائع والسلع لغذائية والإلتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة الفحص والتتبع.

كما وجه "شمسان" أيضاً بإغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق، التي انتشر فيها الوباء مع ضمان خطوط الإمداد الطبية والغذائية وتشجيع المزيد من العمل في المنزل.

وتضمنت التوجيهات أيضاً: "إغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، وإغلاق الاسواق العامة، وإغلاق مراكز التسوق الكبرى والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي".

وكانت وزارة الصحة اليمنية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة في تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر، ليرتفع عدد الإصابات باليمن إلى 7 بينها حالتي وفاة.

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