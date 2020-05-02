أفغانستان.. المنافسان الرئاسيان على وشك إنهاء نزاع القيادة

أعلن جانبا النزاع الرئاسي الأفغاني، اليوم السبت، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبدالله عبد الله على وشك حل المواجهة بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي والتي هددت عملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وقال فريدون خوازون، المتحدث باسم "عبد الله": "تم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق تضمنت مقترحات بأن يقود عبدالله مجلسًا أعلى لمحادثات السلام وأن يكون له نصف حصة في التعيينات الحكومية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "خوازون": "من حيث المبدأ تم التوصل إلى اتفاق ولكن هناك بعض الأشياء التي يتعين الانتهاء منها. نعتقد أنها ليست عقبات كبيرة وسيتم حلها".

وكان صديقي صديقي المتحدث باسم "غني" قال على "تويتر" مساء الجمعة، إنه تم إحراز تقدم في حل النزاع.

وأضاف "صديقي": "لقد تم إحراز تقدم في المفاوضات والمناقشات الجارية حول القضايا السياسية الهامة والمسائل لحلها سياسياً".

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وقال دبلوماسي غربي بارز، اليوم السبت: "لقد أخبرنا كلا الجانبين بتأكيد صفقة هذا الأسبوع. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تتضرر المساعدات بشدة في هذا الوقت".

ورفض المتحدثون باسم السفارة الأمريكية في كابول ولغاني التعليق. وقال متحدث باسم عبد الله، إن المانحين شددوا على ضرورة حل المشكلة لكن لم يتم منحهم مهلة للتوصل إلى حل.

وبلغت الخلاف ذروتها في إعلان كلا الرجلين نفسه رئيسًا في مراسم التنصيب الموازية في مارس.

وأثار النزاع مخاوف بين الكثيرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أن الانقسام يقوض الزخم في محادثات السلام مع مقاتلي طالبان الإسلاميين.