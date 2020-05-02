كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر علماء هولنديون يكشفون عن طريقة جديدة لانتقال عدوى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة Eurekalert الأوروبية، اليوم السبت، دراسة حديثة كشفت أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا المعوية والتكاثر فيها، مما يشير إلى إمكانية انتشار العدوى ليس فقط عن طريق القطرات المحمولة جوا.

وقد فحص علماء هولنديون من معهد هابريشت، والمركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، وجامعة ماستريخت، آثار الفيروس التاجي على نماذج زراعة الخلايا في الأمعاء البشرية واستجابة هذه الخلايا.

وقالت العلماء الهولنديون، عندما تمت إضافة الفيروس التاجي إلى جينيوم هذه الخلايا، سرعان ما أصيبت بالعدوى وزاد عدد الخلايا المصابة بشكل مفاجئ.

وأوضح الخبراء، أن الكثير من المرضى يعانون من أعراض أخرى لـ COVID-19 مثل الغثيان والإسهال، فضلا عن الكشف عن الجسيمات الفيروسية في البراز.

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وأشارت البيانات التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر من خلال ما يسمى "انتقال فيروس البراز عن طريق الفم" أي أن الفيروس الموجود في براز شخص مصاب يمكن أن ينتقل بالعدوى إلى شخص سليم من هذا البراز، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا. ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

واحتلت الولايات المتحدة، المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى، وهناك نظام كارثة كبير قائم.

وتأتي الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بينما تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد المصابين، قبل أيران والصين وتركيا.