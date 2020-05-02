كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر قوات الأمن الهندية تقتل إرهابيين باكستانيين في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت قوات الأمن الهندية إرهابيين باكستانيين كانا مختبئين في حظيرة بقر في هاندوارا شمال كشمير. وبحسب الأنباء، أجبر الرجال المالك على السماح لهم بالدخول واحتجازه تحت تهديد السلاح. وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات رسمية حول هوية المتوفى.

كانت الحكومة الهندية قد ذكرت في وقت سابق، أن الأنشطة الإرهابية في أراضي اتحاد جامو وكشمير قد تقلصت بعد اعتماد المادة 370، التي جردت الدولة السابقة من وضعها الخاص في البلاد.

ومع ذلك، تسببت هذه الخطوة في موجة من الاحتجاجات في المنطقة، فضلًا عن الضغط في باكستان المجاورة وبلدان أخرى.

لا يزال الوضع في المنطقة المتنازع عليها متوترًا، مع استمرار الهجمات على القوات الهندية والاشتباكات المتكررة بين الحكومة والمسلحين الذين يعارضون نيودلهي.