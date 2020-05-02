كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إقليم بورتوريكو الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة سواحل إقليم بورتوريكو.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، تم تسجيل الزلزال الساعة 11:13 بالتوقيت العالمي المنسق ويقع مركزه على بعد 11 كم من تالابوا. لا توجد تقارير عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن النشاط الزلزالي.

تم تسجيل هزات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر. لم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.

وقد تسببت عدة زلازل في يناير الماضي في تعطيل نظام إمدادات الطاقة والبنية التحتية ودمرت عددًا من المباني السكنية.