كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يستعد لعقد مؤتمرا صحفيا حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الساعة 0900 بتوقيت جرينتش حول فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

من المتوقع أن يمدد آبي حالة الطوارئ على مستوى البلاد التي تستمر حتى 6 مايو والتي بموجبها طلبت حكومته من المطاعم والمتاجر إغلاق ابوابها، وأن يبقى الناس في منازلهم في محاولة لوقف انتشار الفيروس الجديد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة اليابانية، أن هناك 261 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة أمس.

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ترتبط حوالي 712 حالة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية. وقد شهدت اليابان ارتفاعا كبيرا في الشهر الماضي، وهي تحت حالة الطوارئ على الصعيد الوطني حتى 6 مايو.

يكافح نظام الرعاية الصحية في البلاد لمواكبة العدد الهائل من المرضى ؛ وقال أحد الأطباء لشبكة CNN إن 90٪ من طلباته لإجراء الاختبارات رُفضت، وأن الناس يُبعدون عن المستشفيات.

وقد حذر رئيس الوزراء شينزو آبي أمس من أنه ما لم يتم احتواء الوباء، فسيكون "من المستحيل" استضافة الألعاب الأولمبية العام المقبل.