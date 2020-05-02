كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 91 مليون دولار لمساعدة ملاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه وافق على قرض بقيمة 91 مليون دولار لملاوي للمساعدة في تمويل عجز في ميزان المدفوعات الذي تفاقم بسبب جائحة COVID-19، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي تاو زهانج في البيان "إن جائحة COVID-19 لها تأثير شديد على ملاوي، مما يخلق حاجة ملحة لميزان المدفوعات".

وأضاف: "لقد كانت السلطات استباقية في التخفيف من تأثير الوباء، بما في ذلك من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية... وضمان الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين المحاصيل الزراعية".

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وتعاني الدولة ذات الدخل المنخفض في جنوب شرق أفريقيا، والتي أبلغت حتى الآن عن 37 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة، بالفعل من الركود الاقتصادي المرتبط بالجفاف، مما أدى إلى زيادة الاضطرابات بشأن انخفاض مستويات المعيشة.

الصادرات الرئيسية لملاوي هي التبغ، التي تشكل حوالي نصف عائدات التصدير، إلى جانب محاصيل أخرى مثل الشاي والسكر.

وقال البنك الدولي الشهر الماضي إنه وافق على حزمة تمويل تبلغ 37 مليون دولار لمساعدة ملاوي على الاستجابة للفيروس الجديد.

