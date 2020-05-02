كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. المواطنون يخرجون لممارسة الرياضة بعد 49 يوما من الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج العدائيون وراكبو الدراجات وراكبو الأمواج في جميع أنحاء إسبانيا من منازلهم في وقت مبكر من اليوم السبت، حيث سمح للبالغين بالخروج لممارسة الرياضة لأول مرة في سبعة أسابيع حيث بدأت الحكومة الإسبانية في تخفيف القيود الصارمة على فيروس كورونا المستجد.

في برشلونة، ازدحم المتسابقون وراكبو الدراجات المسارات بالقرب من الشاطئ، بينما كان راكبو الأمواج والتجديف يستمتعون بالأمواج، كما أوردت وكالة "رويترزط.

كانت مار فيسر، 45 سنة، التي فقدت وظيفتها كمنظمة للأحداث، تتسابق على الطريق في Castelldefels، وهي بلدة قريبة من برشلونة.

وقالت: "لقد كنت أتوق لهذا. هذا يفوق الجري في المنزل أو عمل اليوجا أو بيلاتس في الداخل".

في مدريد، كان راكبو الدراجات والمتزلجين يتدفقون على طول شوارع المدينة العريضة ، ويتجنبون تحت شريط الشرطة الذي تم إعداده لمنع الناس من التجمع في المناطق المشتركة.

بعد أن تعرضت إسبانيا لواحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا COVID-19 في العالم، فرضت حظرًا صارمًا في مارس، وحاصرت معظم السكان في منازلهم في جميع الرحلات باستثناء الرحلات الأساسية.

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تم حظر المشي الرياضي والترفيهي حيث حاولت السلطات وقف انتشار المرض وسعت لتخفيف العبء على نظام الرعاية الصحية المنكوب.

كانت شارلوت فريزر برين، 41 سنة، مستشارة الشؤون الحكومية البريطانية، من بين أول من تذوقوا الحرية الجديدة لممارسة الرياضة - خرجوا للركض في الساعة السادسة صباحًا بالقرب من ريتيرو بارك في مدريد.

وبينما ظلت الحديقة مغلقة، كان مئات الأشخاص يركضون على الرصيف حولها.

وقالت: "لقد كنت أتطلع إلى هذا منذ أسابيع. كنت أمزح مع أصدقائي بأنني سأكون الأول في مدريد. أنا سعيد للغاية لخروجي بعد ستة أسابيع من مقاطع فيديو اليوجا".

دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الناس إلى اتباع المبادئ التوجيهية بشأن التباعد الاجتماعي والعمل بحذر.