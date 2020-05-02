كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة الصحافة الفرنسية تكشف عدد إصابات فيروس كورونا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن أكثر من مليون ونصف إصابة معلنة بفيروس كورونا في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت في وقت سابق، من أن أوروبا "لا تزال في قبضة هذا الوباء"، حيث قال المدير الإقليمي الدكتور هانز كلوجر: "تمثل المنطقة الأوروبية اليوم 46٪ من الحالات، و63٪ من الوفيات على مستوى العالم".

وعلى الرغم من أن أوروبا ترى أدلة على "استقرار أو انخفاض" في الحالات الجديدة منذ إدخال تدابير التباعد الاجتماعي، حذرت منظمة الصحة العالمية من الرضا عن النفس.

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وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.