كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 216582 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 216582 عقب تسجيل 1366 إصابة جديدة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 25 ألف شخص، اليوم السبت، بعد وفاة 276 شخصًا بين عشية وضحاها.

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وتعد إسبانيا واحدة من أسوأ الفاشيات في العالم، لكنها تجاوزت ذروتها وتخفف قيود الإغلاق تدريجيًا.

وقد انخفض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المسجّل في إسبانيا إلى 268 وهو أدنى عدد في نحو ستة أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم الخميس الماضي.

وقالت الصحة الإسبانية، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24،543 اليوم الخميس من 24،275 في اليوم السابق. وارتفع عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 213.435 من 212.917 في اليوم السابق، بحسب وكالة رويترز.