كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة جندي من لفيلق الأجنبي الفرنسي بعد إصابته في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي في مستشفى عسكري بالقرب من باريس، إثر إصابته في انفجار في مالي الأسبوع الماضي، فيما قالت الرئاسة الفرنسية، إنها عملية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة.

وقالت الرئاسة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل: "توفي العميد دميترو مارتينيوك، من فوج الفرسان الأجانب الأول، يوم الجمعة، إثر إصابته في انفجار عبوة ناسفة في 23 أبريل"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل الأوسع، لكن الوضع الأمني ساء بشكل تدريجي منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم الجهاديين إلى العاصمة المالية باماكو.