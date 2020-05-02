رهط: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان من جراء تعرضهما لإطلاق نار استهدف شاحنة، مساء اليوم السبت، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها إن مصابين نقلا إلى المستشفى بعد تعرضهما لإطلاق نار استهدف شاحنة في الحي رقم 15 بمدينة رهط.
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