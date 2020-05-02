فرنسا: قط مصاب بكورونا وتحذيرات لأصحاب الحيوانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب هرٌّ بعدوى فيروس كورونا المستجدّ، للمرّة الأولى في فرنسا، والتي التقطها من أصحابه على الأرجح، وفق ما أعلنه مساء اليوم الجمعة، المعهد الوطني للطب البيطري في ألفور شرق العاصمة الفرنسية باريس، الذذي أوصى مرضى الوباء بالابتعاد عن حيواناتهم الأليفة.
وظهرت إصابة القطّ بوباء كوفيد-19 خلال اختبارات أجرتها وحدات أبحاث الفيروسات في المعهد الوطني للطب البيطري (إنفا) والوكالة الوطنية للأمن الغذائي والبيئي ووكالة الصحة المهنية بالتعاون مع معهد "باستور"، لعشرات القطط التي قد يكون أصحابها مصابين بالمرض.
وكان القط المصاب قد أظهر "أعراضا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي"، وأشارت "إنفا" في بيان إلى أنه "في هذه المرحلة من معرفتنا العلمية، يبدو أن الهررة لا تصاب بسهولة بفيروس سارس-كوف-2 حتى في حال حدث اتصال مع أصحابها المصابين".
وأوضحت الأستاذة في علم الأوبئة من "إنفا" والمشاركة في إعداد الدراسة، صوفي لو بودي "ليس من المستغرب اكتشاف هر يحمل الفيروس لأن حالات مماثلة سجلت في السابق في هونغ كونغ (حالة واحدة) وبلجيكا (حالة واحدة) ونيويورك (حالتان) لكنها ما زالت ظاهرة نادرة".
وأوصى المعهد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 "بالحد من الاتصال الوثيق مع قططهم ووضع الأقنعة وغسل أيديهم قبل ملاعبتها". وقالت صوفي لو بودي إن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.
ورغم العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع، لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الحيوانات الأليفة المصابة بكورونا المستجد يمكن أن تنقل العدوى إلى البشر.
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