دبّا باندا صينيّان ينجبان صغيرهما الأول في هولندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حديقة حيوانات "أوهاندز" في هولندا عن ولادة باندا لديها من دبّين صينيّين هما وو وِن وتشينغ يا، الّذين كانت قد الصين قد أعارتهما لحديقة الحيوان في مدينة رينين في وسط البلاد الّتي أكّدت في بيان اليوم، السبت، أنّ "الأم وشبلها بحال جيدة".

ووضعت أنثى الباندا وو وِن صغيرها أمس الجمعة، بعد ما يزيد عن أربعة أشهر منذ التزاوج الّذي حدث في كانون الثاني/ يناير، وعلى الرغم من حجم دبّي الباندا الوالدين، إلّا أن الباندا الصغيرة صغيرة وعمياء وتزن فقط بضع مئات من الجرامات.

وقالت حديقة الحيوان إنّ وو وِن "كانت مؤخّرًا تقضي المزيد والمزيد من الوقت في عشها". في صباح يوم الجمعة، انسحبت وبدأت في إصدار ضوضاء و "في الساعة 1.30 كان هناك أول صرخة وولد صغير الباندا"، الذي قال مالك حديقة "أويهاندز"، مارسيل بوكورن إنّ "الحمل به وولادته تمّا بطريقة طبيعية".

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وأضاف بوكورن في حديث لوكالة أنباء "فرانس برس" مجيبًا عمّا إذا كان المولود ذكرًا أم أنثى: "ذكر أم أنثى؟ لا نستطيع تحديد جنس الدب الصغير في الوقت الحالي" لافتا إلى أنه "بعد بضعة أشهر، سنتمكن من تحديد جنسه (...) وسنطلق عليه اسما بعد ذلك".

ومن المفروض بعد أربع سنوات، أن ينقل هذا الشبل إلى الصين للانضمام إلى برنامج للتكاثر. وقد أعير الوالدان لهولندا في العام 2017 لمدة 15 عاما.

وقد عملت حديقة حيوانات "أوهاندز" في رينين 16 عامًا على حملة لإحضار حيوانات الباندا إلى هولندا، واستثمرت 7 ملايين يورو في مجمع خاص لإيوائهم. ليتم إعارة وو وِن وتشينغ يا لحديقة الحيوانات ضمن برنامج تربية وستبقى حتى عام 2023. فيما يقدّر وجود ما لا يزيد عن 1864 باندا عملاقة في البرية.