هزّة أرضية تضرب كريت شعر بها سكان البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزّة أرضيّة قويّة جزيرة كريت اليونانيّة، بعد ظهر اليوم، السبت، شعر بها سكّان البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام محليّة فإنّ قوة الهزّة الأرضية تتراوح بين 6 و6.6 درجات على مقياس ريختر.