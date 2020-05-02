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هزّة أرضية تضرب كريت شعر بها سكان البلاد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضربت هزّة أرضيّة قويّة جزيرة كريت اليونانيّة، بعد ظهر اليوم، السبت، شعر بها سكّان البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام محليّة فإنّ قوة الهزّة الأرضية تتراوح بين 6 و6.6 درجات على مقياس ريختر.

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