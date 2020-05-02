بونوتشي يوجه رسالة صادمة لغوارديولا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدافع يوفنتوس الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، بعث رسالة صادمة لمدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا.

وسبق أن قالت العديد من التقارير الصحفية إن غوارديولا يحلم بنقل بونوتشي إلى ملعب الاتحاد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إعادة نشر بونوتشي لتغريدة يوفنتوس خلال تهنئته بعيد ميلاده، بمثابة رسالة صادمة لغوارديولا.

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وتضمنت التغريدة، تمني يوفنتوس أن يحقق النادي وبونوتشي، الكثير من الانتصارات القادمة معًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى الكلمات التي أعاد بونوتشي نشرها، بمثابة رسالة قوية وواضحة عن مستقبله، وأنه سيظل رفقة يوفنتوس رغم ما يثار من أنباء.

وأوضح أن على مانشستر سيتي حاليًا تحويل وجهته إلى ميلان سكرينيار مدافع إنتر، لدعم الخط الخلفي لفريق المدرب غوارديولا في الموسم المقبل.