هل يمنع كورونا ليفربول من ضم لاعبين في الصيف؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المستجد بات ينذر فريق ليفربول الإنجليزي بصيف كارثي استعدادا لخوض الموسم الكروي المقبل. وسبق أن ارتبط ليفربول بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الصيف مثل تيمو فيرنر (لايبزيج) وكاليدو كوليبالي (نابولي) وحسام عوار (ليون). ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن إدارة ليفربول تفضل عدم القيام بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. Advertisements وأشارت إلى أن قرار الريدز يعود للأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا وتوقف المسابقات الإنجليزية والأوروبية. وأوضحت أن ليفربول يفضل تقليل النفقات بشكل كبير، رغم نيته المسبقة في القتال لضم فيرنر وعوار. وقالت الصحيفة "حال استكمال الموسم، ليفربول سيحصد أموال البث التلفزيوني، لكنه سيخسر الدخل القادم من التذاكر، بسبب قرار خوض المباريات خلف الأبواب المغلقة".

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