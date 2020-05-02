إصابة خطيرة لشاب جراء إطلاق نار في جسر الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (42 عامًا) من جسر الزرقاء، صباح اليوم، السبت، جراء تعرضّه لإطلاق نار في القرية.
ووفقًا لمصادر طبيّة، وصفت جراح الشاب بالخطيرة ونقل على إثرها إلى مشفى هيلل يافي لتلقّي العلاج.
وهذه ثاني إصابة جراء جريمة عنف في القرية خلال ساعات، فأسفرت جريمةُ إطلاق النار، قبيل انتصاف ليل الجمعة، عن إصابة متوسطة لشاب من القرية.
وجاء في التفاصيل أن الشاب نُقِل إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج.
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