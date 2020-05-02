شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 1,000 سلة غذائية رمضانية تزن 74 طنًا، للنازحين من الجوف إلى مأرب، والتي استفاد منها 500 أسرة.

Advertisements كما وزع المركز ، 1,050 سلة غذائية رمضانية، تزن 77طنًا و700 كيلو غرام، للنازحين من الخانق ونهم إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، والتي استفاد منها 454 أسرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية للنازحين في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.