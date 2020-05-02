بريطانيا تسجل 370 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 2 مايو 2020

قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم السبت إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 في مستشفيات إنجلترا زادت 370 وفاة لتصل إلى 20853 شخصا.



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وتابعت الهيئة أن 25 من الوفيات الجديدة لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى.

وتنشر حصيلة الوفيات في سائر أنحاء المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم.