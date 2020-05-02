السلطة المحلية في تعز توجه بإغلاق كافة منافذ المحافظة بعد تسجيل أول إصابة بكورنا

السبت 2 مايو 2020

أقرت السلطات اليمنية في محافظة تعز، إغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، غداة الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



ووجه محافظ تعز، نبيل شمسان، في بيان صحفي، بإغلاق جميع المنافذ لمدة اسبوعين، باستثناء البضائع والسلع لغذائية والإلتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة الفحص والتتبع.

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ووجه المحافظ أيضاً بإغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء مع ضمان خطوط الإمداد الطبية والغذائية وتشجيع المزيد من العمل في المنزل.

وشملت التوجيهات، إغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، وإغلاق الاسواق العامة واغلاق مراكز التسوق الكبرى والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة في تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر، ليرتفع عدد الإصابات باليمن إلى 7 بينها حالتي وفاة