شاهد.. أول ظهور للرئيس الكوري الشمالي بعد التكهنات حول صحته

السبت 2 مايو 2020

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية السبت صورا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهنات التي سرت بشأن وضعه الصحي.



وأفادت كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق السبت، بأن الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.

وأكدت الوكالة أن كيم قص شريط الافتتاح خلال مراسم جرت الجمعة وأن أولئك الذين حضروا "انفجروا في هتافات مدوية" ترحيبا بالزعيم الأعلى "الذي يقود المسيرة العامة لجميع أفراد الشعب من أجل تحقيق الازدهار العظيم".

وتابعت الوكالة أن كيم عبر عن ارتياحه لنظام إنتاج مصنع الأسمدة، قائلا إن المصنع قدم مساهمة كبيرة في تقدم الصناعة الكيميائية في البلاد وإنتاج الغذاء.

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وقالت الوكالة إن كيم رافقه عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم شقيقته الصغرى كيم يو جونج.

وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أبريل نيسان وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده