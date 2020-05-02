الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بطرابلس

السبت 2 مايو 2020

قالت مصادر عسكرية وشهود عيان ليبيون إن طائرة تركية مسيرة من طراز بيردقدار سقطت فوق أحد المنازل شرقي طرابلس.



وأكدت المصادر وفقالـ"العين الإخبارية" أن "الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الليبي تصدت للطائرة بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة قبل استهدافها تمركزات الجيش الليبي".

وأوضحت المصادر أن "الطائرة أسقطت في منطقة عرادة القريبة من مطار امعتيقه الذي تستخدمه المليشيات كقاعدة تركية في قصف قوات الجيش".

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان 2019 أكثر من 70 طائرة تركية مسيرة نوع بيردقدار، كما دمر عدد من المدرعات التركية نوع كيربي.

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وكشف مصدر عسكري ليبي وفقا لـ"العين الإخبارية" النقاب، عن إرسال النظام التركي نحو 10 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء" لمليشيات السراج، وهي أكبر حجما من الطائرة "بيرقدار" التي أسقط الجيش الوطني منها الكثير.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، إن طائرات "العنقاء" التي وصلت مرتبطة بنظام حماية بالكلية الجوية مصراتة، وهو نظام كسر موجات التشويش لحمايتها من السقوط.

وفرضت المليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ نحو شهر كامل حصارا اقتصاديا وخدميا في إطار حرب التجويع التي تخوضها في محازلة إجبارها على الترجاع عن دعم الجيش الليبي.

وشملت هذه المحاصرة قطع الخدمات بشكل ممنهج لفترة تزيد على 7 أيام تشمل قطع المياة والكهرباء والاتصالات الهاتفية والانترنت المنزلي مع استهدافات عشوائية بالطيران التركي المسير لاجبارها عن التخلي عن الجيش.