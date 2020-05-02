شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث قادة العراق لتشكيل «حكومة عاجلة» والان نبدء بالتفاصيل

شددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت،اليوم السبت، على ضرورة تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع، فيما أشارت إلى أن العراق ليس لديه المزيد من الوقت، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.وقالت بلاسخارت في تغريدة لها على "تويتر": إن "الأزمات الحادة المتعددة تستمر في دفع العراق إلى المجهول"، مبينة "من الضروري تشكيل حكومة عاجلة بدعم واسع".

وأضافت أن "التسوية السياسية هي علامة على النضج السياسي ومصدر المرونة".ويواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.