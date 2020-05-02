الفلبين تفرج عن 10 آلاف سجين إثر تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات الفلبينية، السبت، سراح نحو 10 آلاف سجين، في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال مساعد قاضي المحكمة العليا الفلبينية ماريو فيكتور ليونين، في تصريح صحفي، إن "الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صدرت للمحاكم الابتدائية لإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة".

وقال ليونين إن "المحكمة تدرك تماما مدى الاكتظاظ في سجوننا"، معلنا إطلاق سراح 9731 نزيلا.

وسجّل تفشي كورونا في عدد من سجون الفلبين الأكثر اكتظاظا بين النزلاء والموظفين على حد سواء.

وبحسب منظمات حقوقية، فإنه يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي في سجون البلاد حيث تمتلأ الزنزانات بأكثر من قدرتها الاستيعابية بخمس مرّات نظرا للبنية التحتية السيئة والمنظومة القضائية البطيئة التي تواجه ضغوطا.

وتعاني السجون من مشكلة الاكتظاظ منذ أطلق الرئيس رودريجو دوتيرتي حملته الأمنية لمكافحة المخدرات في 2016 والتي سجن على إثرها الآلاف.

Advertisements

وكان سجن "كويزون سيتي" في مانيلا بين المنشآت العقابية التي شهدت تفشي كورونا المستجد، وتصل درجة الاكتظاظ في السجن حد أن النزلاء يتناوبون على النوم على سلالمه وفي باحات كرة السلة المفتوحة.





لكن الوضع الأسوأ حتى الآن في سجنين على جزيرة سيبو (وسط) حيث تم تسجيل ما مجموعه 348 إصابة بين أكثر من 8000 نزيل حتى الجمعة.

ودفع تفشي الوباء مجموعات حقوقية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء المتهمين بارتكاب جرائم لا تتسم بالعنف إضافة إلى المرضى وكبار السن قبل إتمام عقوباتهم.

وسجّلت الفلبين نحو 9000 إصابة بالفيروس و603 وفيات.