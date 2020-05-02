إغلاق منافذ تعز اليمنية 14 يوما لمواجهة كورونا

أقرت السلطات اليمنية في محافظة تعز بإغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، غداة الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ووجه محافظ تعز، نبيل شمسان، في بيان صحفي، بإغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، باستثناء البضائع والسلع الغذائية والالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة الفحص والتتبع.

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كما وجه المحافظ أيضاً بإغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء مع ضمان خطوط الإمداد الطبية والغذائية وتشجيع مزيد من العمل في المنزل.

وتضمنت التوجيهات إغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، وإغلاق الأسواق العامة وإغلاق مراكز التسوق الكبرى والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي.



وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة في تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر، ليرتفع عدد الإصابات باليمن إلى 7 بينها حالتا وفاة.