المحكمة الدستورية تعطل تشكيل حكومة كوسوفو الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت المحكمة الدستورية في كوسوفو، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مؤقت.



وتم إسقاط حكومة البين كورتي عبر تصويت بحجب الثقة في نهاية مارس/آذار الماضي، وبموجب قرار المحكمة، ستظل هذه الحكومة تقوم بمهمة تصريف الأعمال حتى 29 مايو/أيار الجاري.

وكان الرئيس الكوسوفي هاشم ثاتشي قد كلف نائب رئيس الحكومة عبد الله هوتي بتشكيل حكومة جديدة، لكن قضاة المحكمة الدستورية علقوا أمس الجمعة المرسوم الصادر حتى نهاية الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "كوها ديتور".

ويترأس كورتي، الحقوقي ذو التوجه اليساري، الائتلاف الحكومي منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، ويتكون هذا الائتلاف من حزب كورتي (تقرير المصير) وحزب الرابطة الديمقراطية المحافظ.

وكان حزبا الائتلاف الحاكم قد انتصرا على حزب ثاتشي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وواجهت الحكومة السابقة اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة.

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ومع اندلاع جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفاقم الصراع على السلطة بين كورتي وثاتشي.

وكان الرئيس الكوسوفي يدفع نحو فرض حالة الطوارئ ليتمكن من امتلاك سلطات خاصة، غير أن كورتي عارض هذا التوجه ما جعل حزب الرابطة الديمقراطية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم بناء على ضغط من دبلوماسيين أمريكيين.

والخميس، كلف ثاتشي السياسي هوتي من حزب الرابطة بتشكيل حكومة جديدة، لكن كورتي طعن على القرار أمام المحكمة الدستورية؛ لأن الرئيس تجاوز بهذا المرسوم الحزب الحاكم صاحب أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان، لكنه لا يملك الأغلبية.

ولم يبت قضاة المحكمة الدستورية في الواقعة لكنهم رأوا أن تعليق مرسوم ثاتشي مبرر؛ إذ إنه يتيح لهم الفرصة للحكم بشكل سريع وشامل على اعتراض كورتي.