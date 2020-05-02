تسجيل 65 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 6156

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156 يوم السبت بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضاف أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة. وإيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.
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