تسجيل 65 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي 6156

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في طهران

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156 يوم السبت بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة. وإيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.