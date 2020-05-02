رئيس وزراء اليابان يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين بشأن كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قالت وزارة الشؤون الخارجية يوم السبت إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعقد مؤتمرا صحفيا في التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش يوم الاثنين بشأن أزمة تفشي كورونا. ومن المتوقع أن يمدد آبي حالة الطوارئ المطبقة حتى السادس من مايو أيار والتي طلبت حكومته بموجبها من المطاعم والمتاجر إغلاق أبوابها ومن الشعب البقاء في المنازل من أجل الحد من انتشار الفيروس.

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