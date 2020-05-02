الجيش الليبي يأسر عدداً من قادة مليشيات مصراتة

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، من أسر عدد من قادة الميليشيات التابعة لمصراتة، متهمين بعمليات تعذيب وقتل وقعت في تاورغاء مؤخراً، وأثارت جدلاً واسعاً.
وقال الضابط سليم بن خليفة، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إن القوات المسلحة الليبية أسرت في عملية عسكرية 15 عنصراً من قادة ميليشيات مصراتة.
وأوضح بن خليفة أن أحدهم كان مسئولاً عن عمليات تعذيب وقتل وتنكيل بأهالي مدينة تاورغاء ويدعى "سالم الجاهل".
وأضاف أن من بين الأسرى أيضاً القيادي الميليشياوي علي الواكشي، وهو مسئول عن كثير من عمليات الخطف والقتل، وهو من سكان منطقة "القوشي"، وكان مساعدا للقيادي المعروف بلقب "شريخان"، والذي قتل في عملية للجيش الليبي.
وأشار إلى أن الأسرى محبوسين حالياً في أحد السجون التابعة للجيش الليبي، وجارٍ حصر الجرائم التي ارتكبوها وتسليمها إلى جهات الاختصاص.
ولفت إلى أنه وبناء على اعترافات الأسرى، قإنه سيتم الإعلان قريباً عن أماكن دفن عدد من المفقودين من مدينة تاورغاء.
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