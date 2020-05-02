وزير التربية يتوعد هؤلاء بـ’’دور ثانٍ‘‘.. وينشر تسجيلا صوتيا لولية أمر طالبة تحرض على الغش

كتب: ضياء السقا

توعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل طالب اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي، بدخوله امتحانات الدور الثاني، مؤكدا أن التربية قبل التعليم.

وكتب شوقي على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني لأن التربية قبل التعليم».

واختتم قائلاً: «نحن معكم على التليجرام، كما أننا معكم على الفيس والواتس».

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وفي سياق متصل، استنكر وزير التربية، تحريض والدة إحدى الطالبات على الغش عبر مقطع صوتي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى ولية أمر لطالبة في أولي ثانوي وهي تحرض زملاء ابنتها علي الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا "دكاترة" مثلها، وكأن الغش أصبح هو "الحق الطبيعي" الذي تريد الوزارة سلبهم إياه.

وأضاف الوزير: "قد تكون ولى الأمر هذه مأجورة لأهل الشر الذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شئ يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه "الصواب" وهي الطامة الأكبر".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم جدا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقاً من التعليم".