زعيم كوريا الشمالية يظهر من جديد

نشر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لأول مرة مساء أمس الجمعة، بعد غياب لأكثر من 20 يوماً.
يأتي هذا بعد الشائعات التي تناقلتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية بشأن حالته الصحية الحرجة، بالإضافة إلى وفاته.
وأظهر الفيديو كيم جونج أون أثناء حضوره مراسم الانتهاء من مصنع للأسمدة في "سونتشون" بإقليم "بيونجان الجنوبي" يوم الجمعة الذي يصادف يوم العمال.
ويعد هذا الظهور هو أول نشاط علني لزعيم كوريا الشمالية منذ مشاهدته لآخر مرة في 11 أبريل، وهو يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.
وأفادت القناة بأن مراسم اكتمال عملية إنشاء مصنع في سونتشون أقيمت بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من مايو، حي شارك كيم جونج أون بنفسه في حفل اكتمال المصنع وشارك في فعالية قص الشريط لهذه المناسبة.
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